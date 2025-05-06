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MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
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MKE Ankaragücü, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Trendyol 1. Lig'in son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Antrenman öncesi yapılan analiz toplantısının ardından futbolcular çeşitli ısınma hareketleri ve top kapma oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan başkent ekibi, 10 Mayıs Cumartesi günü seyircisi önünde çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi analiz toplantısı düzenlendi.

Futbolcular, toplantının ardından sahaya geçerek aerobik koşu ve topla koordinatif ısınma hareketleri gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, son maçta forma giymeyen isimlerin yer aldığı dar alandaki oyun ve özel çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan Kaplan, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol atan Owusu ve Cephas ile gollerin asistini yapan Rotariu ve Schulz'e çeyrek altın hediye ederek önceki maçta başlattığı geleneği sürdürdü.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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