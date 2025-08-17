Mir Zahit Karabağ, Altın Kemeri Kazandı ve Doğu Türkistan ile Filistin'in Sesi Oldu

Mir Zahit Karabağ, Altın Kemeri Kazandı ve Doğu Türkistan ile Filistin'in Sesi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Altın Kemer Boks Şampiyonası'nda birinci rauntta nakavtla galip gelen Mir Zahit Karabağ, zaferini Doğu Türkistan ve Filistin'e adadı. Oyunculuk kariyerine de devam eden sporcu, gelecek maçları için heyecanlı olduğunu belirtti.

Profesyonel Altın Kemer Boks Şampiyonası'nda altın kemeri kazanan boks ve kick boks sporcusu Mir Zahit Karabağ, "Bu maç benim için önemliydi. Çünkü kendimce Doğu Türkistan ve Filistin'in sesi olmaya çalıştım" dedi.

Profesyonel Boks ve Kick Boks sporcusu Mir Zahit Karabağ, 9 Ağustos'ta Profesyonel Altın Kemer Boks Şampiyonası'nda çıktığı maçta rakibini ilk rauntta nakavt edip altın kemerin sahibi oldu. Maça iyi hazırlandığını ve istediği sonucu aldığını söyleyen Karabağ, "Birinci raundda İranlı rakibimi nakavt ettim. Kemerin yeniden sahibi oldum. Kemerimi korumaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Doğu Türkistan ve Filistin'in sesi olmaya çalıştım"

Galibiyetini Doğu Türkistan ve Filistin'e adayan ve ilk rauntta nakavtla kazandığı için de mutlu olduğunu söyleyen sporcu, "Bu maç benim için önemliydi. Çünkü kendimce Doğu Türkistan ve Filistin'in sesi olmaya çalıştım. Tişörtümde, 'Doğu Türkistan'a özgürlük' ve 'Filistin'e özgürlük' yazıyordu. Ben de kendimce bir şey yaptım. Bu konuda gururlu ve mutluyum. Maçımı da ilk rauntta nakavtla almak benim için ayrı bir güzellik oldu" ifadelerini kullandı.

"Her şey istediğim gibi gidiyor"

Kick boks ve oyunculuğu bir arada götürdüğünü de söyleyen Karabağ, "Bundan sonraki maçı da yakında açıklayacağız. İnşallah Almanya'da bir maçım olacak. Her şey istediğim gibi ve güzel gidiyor. Oyunculuk serüvenime de devam ediyorum. Bu da benim için açılmış bir fırsattı ve onu da değerlendiriyorum. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da bu şekilde olacak" diye konuştu.

Oyunculuk kariyerinde adım adım ilerlediğini ve yeni projeler için görüşmelerinin sürdüğünü de aktaran Mir Zahit Karabağ, "Çeşitli dizilerde oynadım. En son Polis Cemil, Yalan ve Gece Mavisi dizilerinde rol aldım. Şimdilik bu şekilde devam ediyorum. Görüşmelerimiz var, inşallah hayırlı sonuçlar alacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Sahte polislere şafak operasyonu! Evlerden neler çıktı neler
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti

"Ölüye de saygı kalmamış" dedirten olay! Naaşı yerdeyken eğlence sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.