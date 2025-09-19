Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de görev almamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarında görev yaptıktan sonra bir süredir boşta bulunuyordu.

ÇEKYA İDDİASI RAFA KALKTI

Son dönemde Terim'in ismi Çekya Milli Takımı ile anılmış, federasyonun aday listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar gerçekleşmedi ve Terim'in yeni adresi farklı oldu.

YORUMCULUK KOLTUĞUNA OTURUYOR

Fatih Terim futbol sahnesine bu kez yorumcu olarak geri dönüyor. Tecrübeli hoca, bir sosyal medya platformunda yorumculuk yapacak.