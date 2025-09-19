Haberler

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi
Haber Videosu

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine ara verdikten sonra futbol dünyasına farklı bir rolde geri dönüyor. Terim, bir sosyal medya platformunda yorumculuk yapacak.

Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de görev almamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarında görev yaptıktan sonra bir süredir boşta bulunuyordu.

ÇEKYA İDDİASI RAFA KALKTI

Son dönemde Terim'in ismi Çekya Milli Takımı ile anılmış, federasyonun aday listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar gerçekleşmedi ve Terim'in yeni adresi farklı oldu.

YORUMCULUK KOLTUĞUNA OTURUYOR

Fatih Terim futbol sahnesine bu kez yorumcu olarak geri dönüyor. Tecrübeli hoca, bir sosyal medya platformunda yorumculuk yapacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTarık K:

Efsane derken ? başka biri yokmuş gibi sürekli ve ısrarla Gs ve Milli takımın başına getirildi, kurtulana kadar çok çektik.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf çam:

haklısın bi morinho değil efsane olarak :))

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan ''Sus'' işareti

Galatasaray taraftarından milli oyuncuya tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.