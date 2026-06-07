A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında galip geldi

Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını Miami'de devam eden A Milli Futbol Takımı, kupa öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. Inter Miami CF Stadyumu'nda TSİ 01.00'de karşılaşmada Meksika Futbol Federasyonu'ndan Daniel Quintero düdük çaldı. Quintero'nun yardımcılıklarını ise Jorge Sanchez ve Jessica Morales üstlendi. Ay-yıldızlılar karşılaşmaya; "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül" 11'i ile başladı.

Karşılaşma düşük tempoda başlarken, fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Venezuela, 13'üncü dakikada Mendoza'nın attığı şık golle öne geçti. Karşılaşmanın ilk bölümünde hem sıcaklık hem de zeminin suni çim olması nedeniyle milliler oyuna girmekte zorlandı. Su molasının ardından daha organize oynamaya başlayan Türkiye, yan toplarla etkili oldu. 37'nci dakikada kullanılan kornerin ardından oluşan karambolde Zeki'nin şutunda kaleci Contreras gole izin vermedi. 44'üncü dakikada Türkiye golü duran topla buldu. Arda'nın kullandığı kornerde kaleye yönelen top direkten döndü. Altıpasın hemen üstünde oluşan karambolde Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı ön alan presiyle başlayan Türkiye, 54'üncü dakikada öne geçti. Arda Güler'in pasıyla ceza sahası dışında topu önüne alan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Milliler 78'inci dakikada 3'üncü gole yaklaştı. Eren'in sol kanattan gelen ortasına ceza sahası içinde Kerem hareketlendi. Kaleci Contreras'ın son andaki müdahalesiyle tehlike uzaklaştırıldı.

86'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerlerine; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de görevlendirdi.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLARAK SAHADA

A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, Ay-yıldızlı formayla kaptan olarak ilk kez sahaya çıktı. Venezuela karşılaşmasında 61'inci kez milli formayı terleten tecrübeli sağ bek, kaptan olarak ilk kez kaptanlık pazubendini taktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMA GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan bir antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Venezuela karşılaşmasının ikinci yarısında süre aldı. Yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre takımdan ayrı kalan, daha sonra kademeli olarak antrenmanla katılan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Venezuela karşılaşmasının 62'nci dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı