Haberler

Milliler Bursalı Gizem hocaya emanet

Milliler Bursalı Gizem hocaya emanet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kick boks sporuna kazandırdığı yeni yeteneklerle dikkat çeken Gizem Yıldız, İtalya’nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda millî takım antrenörü olarak görev yapacak.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kick boks sporuna kazandırdığı yeni yeteneklerle dikkat çeken Gizem Yıldız, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Uzun yıllardır kick boks sporuna büyük bir özveriyle hizmet eden, yetiştirdiği sporcular ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Mustafakemalpaşalı Gizem Yıldız, şimdi de milli takım antrenörü olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor. 18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım Gizem Yıldız'a emanet edildi. Milli takımı bu önemli şampiyonaya hazırlayan Antrenör Gizem Yıldız, dünyanın dört bir yanından başarılı sporcuların katılacağı bu önemli organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek sporcuların başında olacak.

Üstlendiği bu görev ile hem Mustafakemalpaşa'ya hem de Bursa'ya büyük bir gurur yaşatan Gizem Yıldız, böylesi önemli bir görevde kendisine güvenen Federasyon Başkan Salim Kayıcı'ya teşekkür etti. Türk kick boksunun gelişmesi, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edilmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten Gizem Yıldız, İtalya'dan da başarılı sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'ın Kabine sonrası ilk mesajı net: Kimseye ameliyat yaptırmayız
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu