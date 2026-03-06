Gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi, büyüklerde de zirveyi hedefliyor

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Azerbaycan asıllı milli yüzücü Nusrat Allahverdi, bu yıl büyüklerde yarışmaya başlayacağı uluslararası müsabakalarda da aynı başarıları göstermek için çalışıyor.

Azerbaycan doğumlu olup Türkiye'yi tercih etmesiyle kısa süre önce seçildiği milli takımla yurt içi ve dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde eden Nusrat Allahverdi, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde çalışmalarını Erzurum'daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor.

Galatasaray Kulübünün de yüzücüsü olan Allahverdi, 2 yıl önce Litvanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, geçen yıl ise Slovakya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve Romanya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yoğun tempoyla yılın ilk yükselti antrenmanını yaparak yazın yapılacak organizasyonlara güçlü girmeyi hedefleyen Allahverdi, büyükler kategorisinde bu yıl yarışmaya başlayacağı Avrupa, dünya şampiyonaları gibi birçok müsabakalarda da başarısını sürdürmek istiyor.

Allahverdi, söz konusu organizasyonların ardından ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na giderek başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.

"2025 bizim için harika geçti hedeflediğimiz tüm sonuçlara ulaştık"

Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, AA muhabirine, yüksek irtifada kamp yapmanın zor olduğunu ancak hedefler doğrultusunda çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi iyi bir seçenek olarak gördüğünü belirten Allahverdi, "Türk Milli Takımı'nı seçme sebebim aslında antrenörüm Eray Açıkgöz'ün olması. Tüm emeklerimi, madalyalarımı ona borçluyum. Federasyon başkanımızın da desteği çok önemli. Çünkü bize karşı yani sporculara Azerbaycan'da böyle bir destek yoktu. Türkiye'de bunu çok daha iyi bir olasılık ve seçenek olarak gördüm. Aslında tüm başarılarımı neredeyse buna borçluyum." diye konuştu.

Allahverdi, geçtiğimiz yılın kariyeri için çok güzel geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"2025 bizim için harika geçti, hedeflediğimiz tüm sonuçlara ulaştık. Avrupa gençlerde altın ve bir tane üçüncülük madalyası. Dünya gençlerde altın ve İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyalar... Harika bir sezondu bizim için. Şimdi artık gençlerde çıktık açık yaşa doğru gidiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar ama olimpiyat yolunda 2026 ve 2027'deki Avrupa ve dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları önceliklerimiz. Bu yarışların hepsi aslında olimpiyatlar için bir yol. Sonuçta bunlardan da madalya ve başarı istiyoruz. Sadece gençlerde değil, büyüklerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve antrenörlerin kendisine her zaman destek verdiğini anlatan Allahverdi, "Hepsi dünya ve Avrupa'da elde ettiğimiz başarılardan ötürü destekliyor. Biz de onların desteklerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz. Geçen sene artık gençler turnuvası bizim son gençlerimizdi. Kuzey ile harika yüzüp harika sonuçlar aldık. Artık ileriye bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.