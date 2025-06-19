Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus, Kenan Yıldız'ın da gol attığı maçta Al Ain'i 5-0 mağlup etti. İtalya'nın güçlü ekibi Juventus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımını 5-0'lık skorla geçerek turnuvaya 3 puanla başladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi. Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0'lık skorla kazandı.

JUVENTUS, FARKLI KAZANDI

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

KENAN YILDIZ'DAN ŞIK GOL

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 31. dakikasında uzaklardan attığı nefis gol ile farkı üçe çıkardı.

İşte o gol;

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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