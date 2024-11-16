Milli yıldız, Karadağ maçında forma giyemeyecek
A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Ay-yıldızlılara Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Deneyimli stoper, 62. dakikadaBarış Alper Yılmaz'ın bir pozisyonu için karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarda bulundu. Munuera, bu itirazların ardından sarı kart gösterdi. Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.
KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.