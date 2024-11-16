Üye Girişi
Haberler

Milli yıldız, Karadağ maçında forma giyemeyecek

Milli yıldız, Karadağ maçında forma giyemeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Ay-yıldızlılara Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Deneyimli stoper, 62. dakikadaBarış Alper Yılmaz'ın bir pozisyonu için karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarda bulundu. Munuera, bu itirazların ardından sarı kart gösterdi. Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.

KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı, CHP'yi ziyaret edecek

 AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

"Açık açık söylüyorum gördüğümüz anda çökeriz"

 Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi

On binlerce kişi, terörist başı için yürüdü
İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğan Akdemir:

Çok büyük bi kayıp çok üzüldük keşke barış alperde kırmızı görseydi bari

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var? CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.