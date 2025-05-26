Milli Wushu Sporcusu Akyüz, Madalyasını Nil Nehri'ne Attı

Milli Wushu Sporcusu Akyüz, Madalyasını Nil Nehri'ne Attı
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Avrupa Wushu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Federasyonu tarafından soruşturma açıldığını duyurarak, madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı. Akyüz, kazandığı başarıların Filistinli mazlumların kanından daha önemsiz olduğunu vurguladı.

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandığı tören sırasında Filistin'e verdiği destek nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve şampiyonluğunun iptal edildiğini duyurdu.

Milli wushucu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda " Filistin'e verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini" aktardı.

Avrupa Wushu Federasyonu'nun kendisine soruşturma açtığını anlatan Necmettin Erbakan Akyüz, "Avrupa federasyonu ben şampiyon olduktan sonra yapmış olduğum onurlu harekete karşı soruşturma açtı ve şampiyonluklarımı askıya aldı. Madalyalarımı geri almakla, kariyerimi bitirmekle tehdit ettiler. O siyonistlerin sözde paçavralarında yer alan iki çizginin anlamı Nil ve Fırat nehri ve arasındaki topraklar. Şimdi ben de onlara bir mesaj vereyim. Sizin o bahsetmiş olduğunuz nehrin şu an üstündeyim. Biz var olduğumuz sürece size bu topraklar yar olmayacak. Bunu böyle bilesiniz." ifadelerini kullandı.

Madalyasını Nil Nehri'ne attı

Açıklamasında "Kazandığım hiçbir başarı Filistin'deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil." diyen Necmettin Erbakan Akyüz, şunları kaydetti:

"Zalimlere ve onların köpeklerine lafım davam uğruna attığınız her taş, benim nezdimde bütün şampiyonluklardan daha kıymetli, sizin nezdinizde kıymetli olan madalyaların, bir tanesi kölesi olduğunuz siyonizmin temsilcisi sözde İsrail bayrağı paçavrasında dahi arzulayarak gösterdiği iki nehirden biri olan Nil Nehri'nin dibinde, ötekinin yeri de diğer nehir olan Fırat Nehri'nin dibi olacak. Eğer istiyorsanız gelin, gelebilirseniz alın, alabilirseniz. Nehirden denize özgür Filistin kurulduğunda, tekrar burada Fırat ve Şeria Nehri'nde olacağım."

Mısır'da bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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