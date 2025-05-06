Milli Wushu Sporcuları Avrupa'da Başarı Gösterdi

Milli wushu sporcuları, Macaristan'da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda 18 ülkeden 720 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonda milli sporcular, 4 altın, 7 gümüş, 9 bronz ile toplamda 20 madalya kazanmayı başardı. Milliler ülkeler sıralamasında da 5. sırada yer aldı.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Emeklerimizin karşılığını Avrupa'da almaya başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel işlere imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Milli takımlarımızı belirleme çalışmalarımız ve ilk etap kamplarımız sene başında başlamıştı. Bugün de katıldığımız ikinci Avrupa şampiyonalarında sporcularımızın aldıkları madalyalar bizleri mutlu etti. Yine madalya rekorlarıyla bu seneyi kapatmayı düşünüyoruz. Dünya ülkeleri arasında Türkiye'nin oldukça iyi bir yeri var. Avrupa'da zaten her zaman takım halinde şampiyonuz. Avrupa'nın en iyisiyiz. Dünya ülkeleri arasında da keyfiyet olarak, güç olarak ilk beş ülke arasındayız."