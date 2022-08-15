Haber : Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık yarıştı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular elit erkekler kategorisinde Avrupa'nın en iyi triatletleriyle mücadele etti.

Milli sporculardan Gültigin Er şampiyonayı 1.52.40'lık derecesiyle 55'inci sırada tamamlarken, Enes Kızılcık sıralamaya giremedi.

2024 Paris Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren triatletlerin bir sonraki durağı, 3-4 Eylül'de Portekiz'de yapılacak Alhandra Avrupa Kupası olacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title