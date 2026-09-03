Milli Tenisçi Tanem Yılmaz'ın Hedefi Grand Slam

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz, grand slam turnuvalarında mücadele etmeyi hedefliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Yeşilay işbirliğinde 24-29 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen Yeşilay 16 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar tekler ve çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Yılmaz, çalışmalarını sürdürüyor.

Tanem Yılmaz'ın akademi başantrenörü Eyüp Dinçerler, genç sporcuyla 7 yaşından bu yana birlikte çalıştıklarını söyledi.

Dinçerler, Tanem Yılmaz'ın elde ettiği şampiyonlukların kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu belirterek, hedeflerinin grand slam turnuvalarında mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Tanem Yılmaz'ın atletik performans koçu Burak Ersun da "İnşallah aynı azimle beraber devam edip daha iyi başarıları elde edeceğiz." dedi.

Tanem Yılmaz ise tenise 7 yaşında başladığını ve yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Kış döneminde düzenlenen 16 Yaş Milli Takım Turnuvası'nı üçüncü tamamlayarak ilk kez milli takımda yer aldığını belirten Yılmaz, ardından Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

Yaz dönemindeki milli takım turnuvasında ise ikinci olarak Summer Cup'ta Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandığını aktaran Yılmaz, elde ettiği başarılarda ailesinin ve antrenörlerinin desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kariyer hedefinin junior dünya sıralamasında ilk 100'e girmek ve grand slam turnuvalarında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Yılmaz, daha büyük organizasyonlarda başarılı olmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA