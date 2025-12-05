Haberler

21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası

21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası
Güncelleme:
Ömer Furkan Körpe ve Sıla Irmak Uzunçavdar, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı daha getirdi.

Milli sporcular Ömer Furkan Körpe ile Sıla Irmak Uzunçavdar, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Nairobi'de yapılan organizasyonun üçüncü gününde 4 milli sporcu yarıştı.

Şampiyonada 74 kiloda mücadele eden Ömer Furkan Körpe, son 16 turunda bağımsız sporcu Muslim Akhtaev, çeyrek finalde Tunus'tan Mohamed Aziz Hamdi, yarı finalde Bosna Hersek'ten Benjamin Husic'i yendikten sonra finalde İran'dan Radin Zeinali'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 53 kiloda mücadele veren Sıla Irmak Uzunçavdar ise son 32 turunda Kenya'dan Alice Stacy Dock, son 16 turunda Kazakistan'dan Aidana Sundetbay, çeyrek finalde Mısır'da Jana Khattab, yarı finalde Yunanistan'dan Magdalini Klakala'yı geçtikten sonra finalde İran'dan Mobina Nematzadeh'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye, üç gün sonunda 3 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı.

Kadınlar 67 kiloda Ceren Çetinel, erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı şampiyonaya son 32 turunda veda etti.

75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
