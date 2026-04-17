Milli tekvandocular, Dünya Gençler Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı

Güncelleme:
Türkiye, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak başarılı bir sonuç elde etti. Kadınlar 59 kiloda Cansu Şeyhoğlu gümüş, erkekler ise 45, 55 ve 73 kilolarda 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te gerçekleştirilen ve 117 ülkeden 995 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 20 sporcuyla mücadele etti.

Şampiyonada kadınlar 59 kiloda Cansu Şeyhoğlu gümüş madalya kazanırken, erkekler 45 kiloda Utku Kap, 55 kiloda Abdurrahman Yılmaz Kılıç ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
