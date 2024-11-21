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Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı
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Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Saraybosna'daki müsabakalarda, 4 sıklette final başarıları ile madalya sayısını artırdı.

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3'ü altın 5 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Ay-yıldızlılar, ilk gün olduğu gibi ikinci günde de 4 sıkletin 3'ünde finale yükselme başarısı gösterdi. Milliler, ikinci günü 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ve 80 kiloda Yiğithan Kılıç ile kadınlar 53 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler 58 kiloda Yusuf Badem ve kadınlar 53 kiloda Öykü Özbey, bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk günü 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla kapatan Türkiye, ikinci gün sonunda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonada yollarına çok iyi bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "İlk gün elde ettiğimiz başarılı sonuçları, ikinci gün daha da ileriye taşıdık. Bugün de 4 sıkletin üçünde final oynadık ve hepsini kazandık. İkinci gün sonunda 5 altın madalya ile ülkeler sıralamasında zirvedeyiz. Şampiyonanın sonuna kadar bu durumumuzu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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