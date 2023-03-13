Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı Türkiye, Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonluğa ulaştı. Türkiye böylece toplamda 7, üst üste ise 3. kez bu başarıya ulaştı.

A Milli Takım, Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali'nde İsveç ile karşılaştı. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ile temsil edilen Türkiye, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

RAKİP TANIMADILAR

Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı. ABD ve Japonya'yı yenen, Yunanistan ile berabere kalan milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı, yarı finalde de Hollanda'yı şampiyona dışında bırakarak finale yükseldiler. Türkiye, finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi.

Tayfun Taşdemir ve Semih Saygıner

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

Semih Saygıner Blomdahl'ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson'u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye'nin üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci dünya şampiyonluğu oldu.