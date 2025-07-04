Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı, Genç Okçular Dünya Şampiyonası İçin Hazır

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 21 ve 18 yaş altı milli takımların seçme yarışlarının tamamlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli takıma seçilen ve Kanada'da 17-24 Ağustos'ta düzenlenecek 2025 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Klasik yay 21 yaş altı erkek: Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk), Kutay Tek (Kayserispor)

Klasik yay 18 yaş altı erkek: Arda Ege Dönmezgüç (Yıldırım Okçuluk), Faruk Topuz (Samsun Okçuluk), Mehmet Efe Çevik (Angora Okçuluk)

Klasik yay 18 yaş altı kadın: Dünya Yenihayat (Antalya Okçuluk İhtisas), Canse Duru Tarakçı (Samsun Kuzey Okçuluk)

Makaralı yay 21 yaş altı erkek: Yağız Sezgin (Okçular Vakfı)

Makaralı yay 21 yaş altı kadın: Begüm Yuva (Vedat Erbay), Defne Çakmak (Demka Okçuluk), Betül Özbek (Ankara GSM)

Makaralı yay 18 yaş altı kadın: İrem Şanel (Vira Okçuluk), Deniz İnci Seyhan (Anka Okçuluk)