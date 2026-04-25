Milli Takım Oryantiring seçmeleri Kütahya'da yapılıyor

TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu'nun 'Milli Takım Seçme Yarışmaları', Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçesinde yapılıyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen 'Milli Takım Seçme Yarışmaları' kapsamında sporcular, farklı parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalışan sporcular, doğayla iç içe geçen yarışlarda performanslarını ortaya koydu.

Üç gün süren organizasyonun ilk etabı, Tavşanlı'ya bağlı Ayvalı Köyü Göleti parkurunda gerçekleştirilen uzun mesafe yarışıyla başladı. Sporcular, zorlu arazi şartlarında dayanıklılık ve yön bulma becerilerini sergiledi. Yarışların ikinci gününde ise Domaniç ilçesinde bulunan Topuk Yayla Tabiat Parkı parkuru sahne aldı. Orta mesafe yarışlarında milli sporcular, teknik parkurda hız ve strateji mücadelesi verdi.

Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan, Türkiye genelinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen yarışlarda derece elde eden 82 milli sporcunun Domaniç'te mücadele ettiğini belirterek, "Burada başarılı olan sporcular milli takım kadrosuna seçilecek ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecekler" dedi. Milli takım seçmelerinin son günü olan pazar günü ise Tavşanlı merkezde sürat yarışları gerçekleştirilecek. Üç etap sonunda dereceye giren sporcuların belirlenmesiyle birlikte organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
