Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe mesajı düzeltti, topa eski kulübü de girdi

Milli Takımlar hesabından yapılan Arda Güler paylaşımında Fenerbahçe'ye yer verilmemesi ortalığı fena karıştırdı. Fenerbahçe kulübü paylaşımı alıntılayarak düzeltme yayınladı ve "Fenerbahçe'nin ve Millî Takımın futbolcusu Arda Güler" ifadesine yer verdi. Real Madrid'e transferiyle geniş yankı uyandıran Arda ile ilgili bir düzeltme de eski kulübü Gençlerbirliği'nden geldi.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Milli Takımlar'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"ARDA'YA YENİ SERÜVENİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Atılan tweet'te, "Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek. Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadelerine yer verildi.

İLK DÜZELTME FENERBAHÇE'DEN

Yapılan paylaşımda "Fenerbahçe" ibaresinin yer almamasına ise Sarı-lacivertli kulüpten tepki gecikmedi. Paylaşımı alıntılayarak yeni bir not düşen Fenerbahçe kulübü, "Düzeltme: Fenerbahçe'nin ve Millî Takımın futbolcusu Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek" ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ DE KAYITSIZ KALMADI

Yaşanan gelişme özellikle sosyal medyada büyük ses getirirken, bir düzeltme de Arda Güler'in eski takımı Gençlerbirliği'nden geldi. Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayan Ankara kulübü, "Düzeltme: Gençlerbirliği'mizin alt yapısında yetişen, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın futbolcusu Arda Güler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTILAR

Başkent ekibi paylaşıma Arda Güler'in Gençlerbirliği alt yapısında oynadığı döneme ait, İlhan Cavcav Tesisleri'nin önünde bulunduğu bir fotoğraf da iliştirdi.