Milli atıcılar Avrupa Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü

Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile başarıya imza attı.

HAVALI Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 27 Şubat - 05 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular önemli başarılara imza attı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.

Şampiyonada 10 M Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar kategorisinde yarışan Damla Köse, altın madalya kazanarak bu branşta Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde altın, 10 M Havalı Tabanca Erkekler Takım kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

10 M Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun gümüş madalya elde etti. Bu sonuçla Türkiye, bu kategoride tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu. 10 M Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya kazandı. 10 M Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde Elif Duygu Eren Kotoş, bronz madalya kazanarak bu disiplinde büyükler kategorisinde Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi. 10 M Havalı Tabanca Trio Kadınlar kategorisinde ise Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bronz madalyanın sahibi oldu.

