Milli buz patenciler, Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
Türkiye, Hollanda'nın Tilburg kentinde 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Furkan Akar, Denis Örs, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ ile temsil edilecek.
Milli sporcular, Hollanda'da gerçekleştirilecek Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda piste çıkacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Tilburg kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar, Denis Örs, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ temsil edecek.
