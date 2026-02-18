Altın Madalyalı Kick Boks Şampiyonu Yiğit Erdoğan Bolu'da Karşılandı

YUNANİSTAN'da geçtiğimiz ay düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yiğit Erdoğan, Bolu'da minik sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 31 ülkeden 2 bin 351 sporcunun katıldığı Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Erdoğan altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde minik sporcularla bir araya geldi. Milli sporcu tesislerin önünde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşaleler ile coşkuyla karşılandı. Güler tarafından başarılı sporcuya hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı