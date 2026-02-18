Haberler

Altın Madalyalı Kick Boks Şampiyonu Yiğit Erdoğan Bolu'da Karşılandı

Altın Madalyalı Kick Boks Şampiyonu Yiğit Erdoğan Bolu'da Karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yiğit Erdoğan, Bolu'da coşkuyla karşılandı. Genç sporcular ve yetkililer tarafından Türk bayrakları ile kutlanan Erdoğan, başarılarıyla gururlandırdı.

YUNANİSTAN'da geçtiğimiz ay düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yiğit Erdoğan, Bolu'da minik sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 31 ülkeden 2 bin 351 sporcunun katıldığı Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Erdoğan altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde minik sporcularla bir araya geldi. Milli sporcu tesislerin önünde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşaleler ile coşkuyla karşılandı. Güler tarafından başarılı sporcuya hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor