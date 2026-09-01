Aydınlı Milli Boksör Tevfik Akkaş, Beşinci Kez Türkiye Şampiyonu

Rize'de düzenlenen U-23 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş, beşinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

U-23 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Rize'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birçok ilden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Aydınlı boksörler ise başarılarıyla dikkat çekerken, şampiyonayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 50 kiloda ringe çıkan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve milli sporcu Tevfik Akkaş, U-23 Erkekler'de Türkiye birincisi oldu. Her geçen yıl başarısını katlayan Akkaş, bu sonuçla beraber beşinci kez Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.

70 kiloda ringe çıkan Aydınlı sporcu Meryem Kaçar ise U-23 Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 48 kiloda yarışan milli sporcu Simge Bekler ise U-23 Kadınlar'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Her şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ettiklerini ve zirvede olduklarını belirterek öğrencilerini tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Teknik Direktörü Yavuz Kılıç; "Rize'de düzenlenen U-23 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı, 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe olmak üzere bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aydın'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı