Milli Para Judocular Gürcistan'da Başarı Elde Etti

Milli para judocular, Gürcistan'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nın ferdi müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te yapılan organizasyonda bireysel müsabakalarda milli para judocular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronzla toplam 10 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Türkiye, ülkelerin toplam madalya sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Şampiyonada milli sporculardan 52 kiloda Ecem Taşın Çavdar, 70 kiloda Duygu Çete Artar altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporculardan 70 kiloda Nazan Akın Güneş, 60 kiloda Döndü Yeşilyurt ise gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye adına, 52 kiloda Havva Elmalı ile Cahide Eke, 60 kiloda Merve Uslu Hajabipour, 70 kiloda Recep Çiftçi, -95 kiloda Yasin Cimciler ve +95 kiloda Gökhan Biçer ise bronz madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyonada yarın milli para judocular erkek takım müsabakalarında tatamiye çıkacak.