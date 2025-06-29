Milli Para Badmintoncu Halime Yıldız, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli Para Badmintoncu Halime Yıldız, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan Halime Yıldız, kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. 2023 Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Badminton Şampiyonası için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Hedefi, katıldığı üç kategoride de altın madalya kazanmak.

Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa şampiyonluğu bulunan milli para badmintoncu Halime Yıldız, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan 45 yaşındaki Yıldız, İstanbul'da eylül ayında başlayacak Avrupa Para Badminton Şampiyonası için Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Hollanda'da 2023'te düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız, tekrar kürsünün en üst basamağına çıkabilmek için hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 60'dan fazla madalya kazanan Yıldız, AA muhabirine, katıldığı her turnuvaya madalya hedefiyle çıktığını söyledi.

Bu yıl uluslararası düzeyde yapılan şampiyonalarda Dubai'de ve Bahreyn'de birinci, İspanya'da da ikinci olduğunu anlatan Halime Yıldız, "Şampiyonaların ardından ülkeye döndüm. Ayağımızın tozuyla antrenmanlara başladım. Günde çift antrenman yapıyoruz. 30 Eylül-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Badminton Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. Şampiyonada üç kategoride müsabakalara katılacağım, hedefim üçünde de altın madalya olacak. İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanarak başarımı taçlandırmak istiyorum."

Badmintona başladığında bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk başlarda madalyalarımı sayıyordum ancak sayı çoğalınca saymayı bıraktım. Sadece 2023'ten bu yana 25'den fazla madalya kazandım. Bana çevremde 'madalya avcısı' diyorlar. Ben bu ismi hak ediyorum. Her gittiğim turnuvadan madalyayla dönüyorum. 2024'te Japonya'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2018'de İsviçre'de düzenlenen şampiyonada ise üçüncülüğüm var. Geçen yıl düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda maalesef madalya alamadık beşinci oldum. Engelli vatandaşlarımız evlerinde kalmasın. Ben 36 yaşında spora başlayıp bu seviyelere ulaştıysam inandıkları anda her şeyi başarabilirler."

"Emek vermeden bu kadar madalya kazanılmıyor"

Antrenör Selim Vural ise Halime Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladıklarını aktaran Vural, "Haftanın 3 günü çift, geri kalan günlerinde 2 antrenman yapıyoruz. Hafta sonları da maç yaparak bu süreci geçiriyoruz. Yorucu oluyor ancak emek vermeden bu kadar madalya kazanılmıyor. Rakiplerimizin maçlarını izleyip, analizlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Kadın avukat, bilindik yöntemle 400 bin lira dolandırıldı

Zenginlik hayali kuran kadın avukatın 400 bin lirası buhar oldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.