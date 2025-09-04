Milli Okçular, 2025 Dünya Şampiyonası İçin Gwangju'ya Gidiyor

Milli okçular, Güney Kore'nin Gwangju kentinde yarın başlayacak 2025 Dünya Şampiyonası'nda "kürsü" mücadelesi verecek.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından klasik ve makaralı yayda düzenlenecek organizasyon, 5-12 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonada, toplam 10 kategoride madalyalar dağıtılacak.

Gwangju kentindeki organizasyonda Türkiye'yi olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer aldığı 12 sporcu temsil edecek.

Mete Gazoz, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için yarışacak.

Milli takım kadrosu

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Güney Kore'de madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

Dünya şampiyonalarında 8 madalya

Türkiye, iki yılda bir yapılan dünya şampiyonalarında daha önce 8 madalya kazandı.

Milliler, organizasyon tarihinde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Okçulukta Türkiye'nin ilk Dünya Şampiyonası madalyası, 1991 yılında Polonya'nın Krakow kentinde üçüncü olan Zehra Öktem'den geldi.

Tek altın madalya Mete'den

Okçuluk Milli Takımı'nın dünya şampiyonalarındaki tek altın madalyasını, 2023 yılında Mete Gazoz kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay kategorisinde kürsünün zirvesinde yer alan Mete, Türk okçuluk tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Berlin'deki organizasyonda ayrıca Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, dünya ikincisi oldu. Türkiye böylece aynı Dünya Şampiyonası'nda birden fazla madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca 2021 yılında karışık takım kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile bronz madalya alan Mete, Berlin 2023'de elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını üçe çıkardı. Mete, organizasyon tarihinde en fazla madalya alan Türk sporcu ünvanını da ele geçirdi.

Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli okçular ve kategorileri ise şöyle:

Altın madalya:

2023 Berlin - Mete Gazoz (Erkekler klasik yay)

Gümüş madalya:

2023 Berlin - Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış (Erkekler klasik yay takım)

2019 's-Hertogenbosch - Süleyman Araz, Evren Çağıran, Muhammed Yetim (Erkekler makaralı yay takım)

2017 Mexico City - Yeşim Bostan (Kadınlar makaralı yay)

1995 Jakarta - Elif Ekşi, Natalia Nasaridze, Elif Altınkaynak (Kadınlar klasik yay takım)

Bronz madalya:

2021 Yankton - Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz (Klasik yay karışık takım)

1997 Victoria - Deniz Günay, Zehra Öktem, Elif Altınkaynak (Kadınlar klasik yay takım)

1991 Krakow - Zehra Öktem (Kadınlar klasik yay)

Ergin: "Her kategoride iddialıyız"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını belirterek, "Mart ayından beri bütün çalışmalarımızı bu şampiyonaya yönelik gerçekleştirdik. Hem klasik hem de makaralı yayda yarışacağız. Her kategoride iddialı sporcularımız var, takımlarımız da gerçekten iddialı." diye konuştu.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın son Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığını hatırlatan Ergin, "Tabii ki amacımız burada başarıyı devam ettirmek. Bunu yapabilecek güçte takımımız var. Sadece biz değil, dünyadaki herkes bu yarışmaya çok iyi hazırlandı. Zor bir yarışma olacak ama Türk Milli Takımı olarak madalyaya aday takımlardanız. Bunun gerektirdiği şekilde burada yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, makaralı yay kategorisinin de olimpiyat programına dahil edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Makaralı yayın olimpiyatlara dahil edilmesinden sonra bizlerin de bu kategorideki çalışma mantığı değişmiş durumda. Bunun karşılığı olarak da makaralı yay takımımız, bu sene katıldığı Dünya Kupası ayaklarında oldukça iyi bir performans gösterdi. Burada da onlardan beklentimiz, bu performanslarını artırarak devam ettirmeleri. Tabii ki böyle bir yarışma öncesinde çok iddialı konuşmak kolay değil ama Türk Milli Takımı olarak katıldığımız her yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra madalya için de mücadele ediyoruz. Umut ediyorum ki bu alışkanlığımızı burada da sürdüreceğiz."