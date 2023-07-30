Milli Okçu Samet Ak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Çin'in Teknolojisine Hayran Kaldı

Milli okçu Samet Ak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Çin'in teknolojik yeniliklerine ve misafirperverliğine hayran kaldığını söyledi. Ayrıca, farklı kültür ve uluslardan sporcuların uyumlu birlikteliğini de vurguladı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenindeki havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Milli okçu Samet Ak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, iyi bir organizasyonun ötesinde, farklı kültür ve uluslardan sporcuların uyumlu birlikteliğini yansıttığını söyledi.

İSTANBUL/CHENGDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan milli okçu Samet Ak, oyunlarda kullanılan en son teknolojilere hayran kaldığını söyledi.

Milli sporcu, Çin'de kaldığı süre içinde karşısına çıkan çok sayıda büyüleyici yeniliğin, günlük rutinini eğlenceli bir deneyime dönüştürdüğünü belirtti. Ak, restoranda bir robotun, noodle ve tatlı mantı gibi Çin'e özgü lezzetler hazırlayıp yabancı konuklara sunarken başka bir robotunsa, müşterilerin isteklerine göre içecek hazırlayıp uygun şekilde servis yaptığından bahsetti.

Ak, "Aslında robotla sohbet bile edebiliyorsun. Benim için gerçekten etkileyiciydi" dedi.

Sporcu, kentteki dost canlısı atmosfer ve sıcak misafirperverlikten de etkilenmiş.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenindeki bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Kalacağı otele vardığında, odasında Chengdu'nun cazibesini sergileyen sevimli hediyeler bulan sporcu, ülke hakkındaki ilk izlenimlerini, "Çin halkı çok saygılı insanlar. Çok cana yakın davranıyorlar, çok misafirperver davrandılar" diye anlattı.

Ak, Çinli personel ve gönüllülerin, Türk ekibiyle sürekli irtibat halinde olduğunu ve en ufak sorunlarında bile yardımcı olduklarını söyledi.

Ak, "Her zaman bizim için hazırlar ve herhangi bir sorunla karşılaşmamamızı sağlıyorlar. Bizim rahatımız için koskoca bir ekip ayrılmış" diye konuştu.

Kaldığı yerle antrenman sahası arasında otobüsle seyahat eden milli sporcuyu, etkin ulaşım çözümleri de son derece etkilemiş.

Ak, "Yolculuk çok keyifli. Bir yerlere gitmek için kafa yormak zorunda değiliz. Son derece rahat şekilde seyahat edebiliyoruz" dedi.

Zengin baharat kullanımıyla yoğun aromaya sahip Sichuan mutfağı, Ak için diğer bir ilginç deneyim olmuş.

Milli sporcu, "Yemekler beklediğimden de iyi. Her şeyi düşünen personel, Çin'e özgü yerel yemeklerin yanı sıra farklı ülkelerin yemeklerini de hazırlıyor. Benim için çok keyifli" diye konuştu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar 10 metre havalı tüfek takımının madalya töreninde madalyalarını gösteren sporcular, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Ak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, iyi bir organizasyonun ötesinde, farklı kültür ve uluslardan sporcuların uyumlu birlikteliğini yansıttığını söyledi.

"Çoktan arkadaş edindim ve önceki yarışmalardan tanıdığım sporcularla karşılaştım. Türk olsun yabancı olsun farklı disiplinlerden sporcularla sosyalleşip etkileşimde bulunuyorum. Çok güzel bir deneyim" dedi.

Kendisini özel hissettiren böyle bir etkinlik düzenlediği için Çin'e teşekkürlerini sunan Ak, "Görülmesi ve yaşanılması gereken bir yer ve ortam" diye konuştu.