Milli okçu Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonluğu kazandığı oku depremzedeler için bağışlıyor

10 ilde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. 2020 Tokyo olimpiyatlarında altın madalya kazanan Milli okçu Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altın madalya kazandığı oku, depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı.

Büyük yıkımlara neden olan deprem felaketine spor camiasından da destekler gelmeye devam ediyor. Milli gururumuz okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullandığı oku açık artırmaya çıkardı.

ŞAMPİYONLUK OKUNU BAĞIŞLADI

Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira." ifadelerini kullandı.

ELDE EDİLEN GELİR ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Milli sporcumuz, buradan gelecek geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.

GÜNCEL TEKLİF 80 BİN TL

Gazoz, sosyal medyadan, "Ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım" dedi. Milli okçu, şu anki en güncel teklifin 80 bin TL olduğunu da sözlerine ekledi.