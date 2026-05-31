Türkiye şampiyonu milli sporcu İsa Taşdemir, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Kayseri'de yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu İsa Taşdemir, 8-13 Haziran'da Brezilya'da Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenecek Üniversiteliler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü son sınıf öğrencisi Taşdemir, yaklaşık 8 yıl önce izlediği bir filmden etkilenerek, milli takım antrenörü Yücel Haspolat'ın spor salonunda muaythaiye başladı.

Taşdemir, antrenörünün desteği ve yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca 2023'te Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Samsun'daki Üniversitelerarası Dünya Dövüş Oyunları'nda birinci olan Taşdemir, 2024'te Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonasında da üçüncülük elde etti.

-"Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum"

Milli sporcu İsa Taşdemir, AA muhabirine, 8 yıllık spor kariyerinde kendisine destek olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Yapılan il seçmelerden sonra katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçildiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Brezilya'da yapılacak FISU Üniversiteliler Dünya Muaythai Şampiyonası'na gideceğim. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracağım. Hazırlıklar çok yoğun gidiyor. Sabahları koşu, akşamları antrenman. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Şampiyonaya az kaldı, son sürat çalışıyorum. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

Taşdemir, gelişen teknolojiyle artan dijital bağımlılığın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bütün gençler bence spor yapsın. Sporun hiçbir zararı yok. Dövüş sporunda da aileler biraz korkuyor ama tamamen zararsız bir spor. Gençler enerjisini atıyor, çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Antrenör Haspolat: "İsa, azimli ve disiplinli bir sporcu"

Milli takım antrenörü Yücel Haspolat ise şampiyonaya gidecek sporcusunun 81 kilogramda A Klas'ta mücadele edeceğini söyledi.

Haftanın 7 günü sıkı antrenman yaptıklarına değinen Haspolat, "Kardeşimiz inşallah şampiyon olup bizi sevindirecek ve gururlandıracak. Antrenmanlarda koşu, esneme, gerdirme, lapa vuruşu (dövüş sporlarında antrenörün yönlendirdiği özel pedlere yapılan teknik ve taktik vuruş çalışması) ile teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. İsa, azimli ve disiplinli bir sporcu. Hiçbir zaman İsa'ya kırılmadım. Geldiğinden beri mütevazı, saygılı ve efendi bir sporcu." ifadelerini kullandı.