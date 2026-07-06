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Dünya şampiyonu Karahan, Köyceğiz'de coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Karahan, Köyceğiz'de coşkuyla karşılandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Kanada'da düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda 500 metrede dünya şampiyonu, 200 ve 1000 metrede dünya üçüncüsü olarak toplam 3 madalya kazandı. Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya alan ilk sporcu olan Karahan, memleketinde düzenlenen törenle coşkuyla karşılandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarının ardından memleketinde coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada 500 metrede dünya şampiyonu, 200 ve 1000 metre kategorilerinde ise dünya üçüncüsü olarak toplam 3 madalya kazanan Karahan, Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olma unvanını da elde etti. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen karşılama töreni, Dalaman Havalimanı dış hatlar terminalinde gerçekleştirildi. Bayrağını alan onlarca vatandaş karşılamada hazır bulundu. Davul zurna ekibiyle karşılanan Kano Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan omuzlarda taşındı. Konvoy eşliğinde memleketi Köyceğiz'e gelen şampiyon, Sporcu Eğitim Merkezi'nde alkışlarla karşılandı. Dünya şampiyonu milli sporcunun memleketine dönüşü coşkuyla kutlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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