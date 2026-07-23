A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Çin-ABD maçının galibiyle oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Kanada ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Gizem (L) (Saliha, Yaprak)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Kanada: Fransen, Gray, Thokbuom, Van Ryk, Guezen, Maglio, Jost (L) (Georgiadis, Baker, Smrek, Andulajevic)
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 76 dakika - İSTANBUL