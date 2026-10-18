Milli judocular Balkan Şampiyonası'nda 27 madalyayla takım halinde şampiyon oldu

Milli judocular Balkan Şampiyonası'nda 27 madalyayla takım halinde şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda milli sporcular 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 27 madalya kazandı. 68 sporcuyla mücadele eden Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaştı.
Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 7'si altın, 27 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlı judocular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz madalya aldı.
Toplam 68 sporcuyla mücadele eden Türkiye, böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Kaynak: AA