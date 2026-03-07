Haberler

Milli judoculardan uluslararası organizasyonlarda 3 madalya

Güncelleme:
Portekiz'de düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde Türkiye, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Mustafa Berat Şimşek altın, Hayrun Nisa Ardıç ise gümüş madalya ile döndü. Ayrıca Bilal Çiloğlu, Avusturya'da gümüş madalya aldı.

Milli judocular, Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 66 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Mustafa Berat Şimşek, finalde İtalyan rakibi Antonio Esposito'yu yenerek altın madalya elde etti.

Hayrun Nisa Ardıç ise 78 kilo finalinde İspanyol Mama Coulibaly Toure karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu Avusturya'da ikinci

Milli judocu Bilal Çiloğlu da Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda 73 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında Büyük Britanyalı Ethan Nairne'ye yenilen Bilal Çiloğlu, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
