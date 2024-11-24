Üye Girişi
Haberler

Milli Judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli Judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 yaşındaki milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmak için yoğun antrenman yapıyor. Judo sporunun çocukların gelişimine katkı sağladığını belirten Koç, hedeflerinin 2025 Grand Prix ve diğer uluslararası şampiyonalar olduğunu ifade etti.

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spora 2006 yılında başlayan Mustafa Koç'un Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde altın, Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ise bronz madalyaları bulunuyor.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılan 24 yaşındaki milli sporcu, antrenmanlarına yoğun devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun Mustafa Koç, AA muhabirine, judonun hayatına düzen ve disiplin kattığını, milli sporcu ünvanıyla üniversite okumanın prestijli olduğunu söyledi.

Üniversite ile sporu birlikte yaşamanın sıkıntısını yaşamadığını dile getiren Mustafa, "Bence birçok insanın veya birçok ebeveynin öncelikli olarak yönlendireceği bir spor burası, çünkü burada müthiş bir kriz yönetimi öğreniyorsunuz. Paylaşma, arkadaşlık, dostluk, hepsini bu salonda, bu minderde öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocukların gelişimi için judo sporunun çok faydalı olduğunu belirten Mustafa, "Bir çocuğun gelişimi için muhteşem bir deneyim. Dışarıda sosyalleşmektense burada daha büyük bir sosyallik yaşayabilirsiniz." dedi.

Kamplarda ve sporcusu olduğu Galatasaray'da antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Mustafa, "Temel hedefimiz 2028 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak. Öncelikle hedefimiz ise 2025 yılındaki Grand Prix'te madalya almak, akabinde devam eden Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak." diye konuştu.

Samsun TOHM judo başantrenörü Erkut Şahin ise Muhammed Mustafa Koç'un uzun yıllar Samsun'da kaldığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2017'de Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Bizim için de Samsun TOHM için de güzel bir başarıydı. Kendisi için de çok güzel bir başarıydı. Olimpik kadroda yer alarak milli takımda 2028 olimpiyatlarına hazırlanmak için mücadele ediyor."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.