Milli Judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spora 2006 yılında başlayan Mustafa Koç'un Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde altın, Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ise bronz madalyaları bulunuyor.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılan 24 yaşındaki milli sporcu, antrenmanlarına yoğun devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun Mustafa Koç, AA muhabirine, judonun hayatına düzen ve disiplin kattığını, milli sporcu ünvanıyla üniversite okumanın prestijli olduğunu söyledi.

Üniversite ile sporu birlikte yaşamanın sıkıntısını yaşamadığını dile getiren Mustafa, "Bence birçok insanın veya birçok ebeveynin öncelikli olarak yönlendireceği bir spor burası, çünkü burada müthiş bir kriz yönetimi öğreniyorsunuz. Paylaşma, arkadaşlık, dostluk, hepsini bu salonda, bu minderde öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocukların gelişimi için judo sporunun çok faydalı olduğunu belirten Mustafa, "Bir çocuğun gelişimi için muhteşem bir deneyim. Dışarıda sosyalleşmektense burada daha büyük bir sosyallik yaşayabilirsiniz." dedi.

Kamplarda ve sporcusu olduğu Galatasaray'da antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Mustafa, "Temel hedefimiz 2028 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak. Öncelikle hedefimiz ise 2025 yılındaki Grand Prix'te madalya almak, akabinde devam eden Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak." diye konuştu.

Samsun TOHM judo başantrenörü Erkut Şahin ise Muhammed Mustafa Koç'un uzun yıllar Samsun'da kaldığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2017'de Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Bizim için de Samsun TOHM için de güzel bir başarıydı. Kendisi için de çok güzel bir başarıydı. Olimpik kadroda yer alarak milli takımda 2028 olimpiyatlarına hazırlanmak için mücadele ediyor."