Milli Halterci Nuray Güngör, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Madalya Kazandı

Milli halterci Nuray Güngör, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli halterci Nuray Güngör, podyuma çıktı. Kadınlar 69 kg'da Nuray Güngör, koparmada 105 kg ile bronz, silkmede 12 8kg ve toplamda 233 kg ile iki gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL