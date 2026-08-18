Haberler

Milli Güreşçiler Edirne'de Şampiyonalara Hazırlanıyor

Milli Güreşçiler Edirne'de Şampiyonalara Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin çeşitli illerinden 40 genç güreşçi, Edirne'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Avrupa ve dünya şampiyonaları için gelişim kampına katıldı. Antrenörler eşliğinde çalışmalar 22 Ağustos'a kadar sürecek.

Milli güreşçiler, Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) şampiyonalara hazırlanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) koordinesinde gelişim kampına giren 14 Yaş Altı Kız Milli Takımı sporcuları, antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli illerden gelen 40 güreşçi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde edebilme hedefiyle çalışıyor.

Milli Takım Antrenörü Nasip Ekelik, AA muhabirine, 12 Ağustos'ta başladıkları çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de dereceleri olan sporcuların uluslararası başarıyı hedeflediğini belirten Ekelik, "Bu kamp bir gelişim, ileriye dönük adaptasyon kampıdır. Altyapının güçlenmesi için Federasyon Başkanımız Taha Akgül'ün de çok güzel çalışmaları ve projeleri var. Genç sporcuların burada ileriye dönük hedefleri oluşuyor. Daha çok olimpik şampiyonlar yetişmesi için altyapıyı güçlü tutuyoruz ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ekelik, desteklerinden dolayı Valiliğe, Federasyona ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

TOHM güreş antrenörü Begüm Mısıratlı da sporcuların kampta hem sportif hem de kültürel faaliyetlere katıldığını anlattı.

TOHM'da milli takım altyapısının yetiştiğini ifade eden Mısıratlı, kampın 22 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...

AK Parti'ye geçen ismin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
4 yaşındaki çocuğa istismar! 75'lik sapığı kanlar içinde bıraktılar

4 yaşındaki çocuğa yaptığı cezasız kalmadı! Kanlar içinde bıraktılar
“2 ay takılırım” demişti! Ünlü oyuncu sevgilisiyle 5. yılı devirdi

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı

İki CHP'linin uyuşturucu testi pozitif çıktı
İzmir'de tabancayla oynarken karnından vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de kanlı oyun: 16 yaşındaki çocuk silahla oynarken canından oldu
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden

Şikeden tutuklanan başkana bir şok da eski sevgilisinden