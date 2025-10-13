Haberler

Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda 43 Madalya Kazandı

Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 43 madalya kazanarak üç kategoride de takım sıralamasında birinci oldu. Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen, serbest stil ve kadınlar kategorilerinde toplamda 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalya elde edildi.

Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 43 madalya kazanarak üç kategoride de takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonu 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

Şampiyonada altın madalya alan sporcular şunlar:

Grekoromen: Mahmut Yayla (67 kilo), Alkan Akar (77 kilo), Ahmet Enes Uzun (97 kilo), Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo)

Serbest stil: Ebubekir Gür (57 kilo), Bilal İnce (65 kilo), Yasin Uzun (74 kilo)

Kadınlar: Remziye Karadağ (53 kilo), Büşranur Özmez (55 kilo), Elif Atakan (57 kilo), Elif Sude Elmalı (65 kilo), Elif Şevval Kurt (68 kilo), İlayda Çin (72 kilo), Bükrenaz Sert (76 kilo)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
