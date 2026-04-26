Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Ay-yıldızlı sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti - Türkiye, takım sıralamasında grekoromen stil ve kadınlarda ikinci oldu - Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanan Rıza Kayaalp, Karelin'i geride bırakarak adını güreş tarihine yazdırdı

Türkiye, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir hafta süren şampiyona sona erdi.

Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcunun, toplam 28 madalya kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde ettiği başarılar şöyle:

AltınGümüşBronz
Avrupa Şampiyonası132-
Dünya Şampiyonası532
Olimpiyatlar-12
Toplam1864
Tiran'daki organizasyonda grekoromen stilde ayrıca Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Kadın güreşçilerden 6 madalya

Kadın milli güreşçiler, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

68 kiloda altın madalyaya uzanan Nesrin Baş, büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporculardan Evin ve Buse, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye, erkekler serbest stilde ise 4 sıklette üçüncülük maçı yaparken, 1 bronz madalya aldı. Hakan Büyükçıngıl, şampiyonanın son gününde 125 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Organizasyonda grekoromen ve serbest stilde Azerbaycan, kadınlarda Ukrayna şampiyon oldu.

Madalya tablosu

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Rıza Kayaalp, Nesrin Baş

Gümüş madalya: Evin Demirhan Yavuz, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Murat Fırat

Bronz madalya: Tuba Demir, Beyza Nur Akkuş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Kerem Kamal, Cengiz Arslan, Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü

Tansiyon had safhada! Derbide çok konuşulacak kırmızı kart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı