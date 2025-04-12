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Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu
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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Kamal, finalde Ermenistan'dan Karen Aslanyan'ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı. İkinci kez Avrupa şampiyonu olan Kerem, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

ERMENİ RAKİBİ DEVİRDİ

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

ŞAMPİYONADAKİ İLK ALTIN MADALYAMIZ

İkinci kez Avrupa şampiyonu olan 25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Bravo tebrikler. Artık başarıyı bile görmez olduk. Bu neyin hırsı kini anlamıyorum. Can sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Allah'tan tekrarını diliyorum

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