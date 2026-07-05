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Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş yeni şampiyonluklar peşinde

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş yeni şampiyonluklar peşinde
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Bugüne kadar uluslararası müsabakalarda ikişer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugüne kadar uluslararası müsabakalarda ikişer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu Beyza Nur Akkuş, 6-12 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, güreşe 7 yıl önce başladığını söyledi.

Güreşle tesadüfen tanıştığına belirten Beyza Nur, "Güreş antrenörü Mustafa Çiftçi okulumuza gelip güreşi tanıtmıştı. 'Gelip güreşe katılmak isteyen var mı?' diye sormuştu. Onun sayesinde güreşe başladım." dedi.

Elde ettiği derecelerden bahseden milli sporcu, "Bugüne kadar 17 Yaş Altı Avrupa ve 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonlukları, 20 Yaş Altı Avrupa ikinciliği, 20 Yaş Altı Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Büyükler Avrupa üçüncülüğüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerini anlatan Beyza Nur, şöyle devam etti:

"20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha önce 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğum vardı. Bu sene de yine şampiyon olarak Avrupa şampiyonluğumu çiftlemek istiyorum. Bunun için var gücümüzle çalışıyorum. Çok verimli antrenmanlar yapıyoruz. En son Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım, üçüncü oldum. Şimdi yeni bir şampiyonaya gidiyoruz. Orada da şampiyon olmak istiyorum."

Büyüklerde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini vurgulayan Beyza Nur, "Hedefime yavaş yavaş ilerlediğimi düşünüyorum. Olimpiyatlara katılıp ülkemi ve bayrağımızı en güzel şekilde emsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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