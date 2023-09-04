Milli güreşçi Beytullah Sarı yaşam mücadelesini kazandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin refüje çarpıp alev alması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören milli güreşçi Beytullah Sarı (15), yaşam mücadelesini kazandı. Sarı'nın yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığını sosyal medyadan duyuran dayısı Bahri Yılmaz, Yeğenim Beytullah Sarı bugün itibariyle normal odaya geçip ailesine ve sevenlerine kavuştu. Bu zorlu süreçte dua eden siz sevenlerine çok selamı var dedi.

Kaza, 22 Ağustos saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı. Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce (44) ile yanındaki oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti, diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı ise ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Beytullah Sarı, Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Adem Yüce ile oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve oğlu Burak Sarı ise memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

KAZA ŞAMPİYONLUK DÖNÜŞÜNDE GERÇEKLEŞMİŞ

Beytullah Sarı'nın kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi Burak Sarı ile birlikte Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesinde düzenlenen Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'ne katıldığı, kazanın Beytullah Sarı'nın ayak boyunda şampiyon olduğu Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nden memleketleri Kula ilçesine döndükleri sırada gerçekleştiği öğrenildi.

GÜZEL HABERİ DAYISI DUYURDU

Güreş müsabakalarında geçen sezon 33, bu sezonun ilk yarısında 7 altın madalya kazanan ve Avrupa üçüncülüğü de bulunan Beytullah Sarı, yoğun bakımda 13 gün sürün yaşam mücadelesini kazandı ve bugün normal servise alındı. Sarı'nın dayısı Bahri Yılmaz, haberi sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Sarı'nın bu zorlu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini belirten Yılmaz paylaşımında, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yeğenim Beytullah Sarı bugün itibariyle normal odaya geçip ailesine ve sevenlerine kavuştu. Bu zorlu süreçte dua eden siz sevenlerine çok selamı var. 'Merak etmeyin iyiyim en yakın zamanda kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz' diyor. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan hocamız Yusuf Alver'e, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye, Belediye Başkan Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Ayhan Soyfidan'a, Güreşten Sorumlu Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Dönmez'e, Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'e, güreş ağamız Sayın Emin Kurt'a ve bütün güreş camiasına dualarını eksik etmeyen sevenlerine sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Allah hepinizden razı olsun ifadelerine yer verdi. (DHA)