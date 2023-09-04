Milli güreşçi Beytullah Sarı normal odaya alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 22 Ağustos günü meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan milli güreşçi Beytullah Sarı, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından normal odaya alındı.

22 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, babası Bekir Sarı, kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi Burak Sarı ve aile dostları Adem Yüce ve oğlu Oktay Yüce'nin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve önce Salihli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 15 yaşındaki milli güreşçi Beytullah Sarı'dan iyi haber geldi. Kazanın yaşandığı günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden milli güreşçi Sarı'nın normal odaya alındığı kendisine ait sosyal medya hesaplarında duyuran dayı Bahri Yılmaz, Kula halkı ve güreş severleri sevindirdi.

Milli güreşçi Beytullah Sarı'nın bu zorlu süreçte kendisine dua eden sevenlerine selamının olduğunu belirten dayı Bahri Yılmaz, "Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yeğenim Beytullah Sarı bugün itibariyle normal odaya geçip ailesine ve sevenlerine kavuştu. Bu zorlu süreçte dua eden siz sevenlerine çok selamı var. Merak etmeyin iyiyim en yakın zamanda kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan hocamız Yusuf Alver'e, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye, Belediye Başkan Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkanı Ayhan Soyfidan'a, Güreşten Sorumlu Meclis Üyemiz Mehmet Dönmez'e Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'e, güreş ağamız Emin Kurt'a ve bütün güreş camiasına dualarını eksik etmeyen sevenlerine sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA