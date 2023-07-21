Milli Eskrimci Şenay Güner, Tekerlekli Sandalye Eskrimiyle Milli Takıma Döndü

Turnuvaya giderken trafik kazası geçiren ve sol ayağı ampute edilmekten doku nakli ile kurtulan milli eskrimci Şenay Güner (36), ortopedik engelli olarak Türkiye'yi birçok organizasyonda temsil ettikten sonra milli takımı bıraktı. 14 yıl sonra 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile milli takıma dönen Güner, Polonya'daki ilk müsabakasına ödünç tekerlekli sandalye ile çıktı. Güner, şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Şenay Güner, 1998'de 12 yaşındayken eskrime başladı. 2 yıl sonra 2000 yılında Eskişehir'deki eskrim turnuvasına giderken trafik kazası geçiren Güner, sol ayağının ampute edilmesinden doku nakliyle kurtuldu. Güner, 2 yıllık tedavinin ardından yüzde 52 ortopedik engelli olarak eskrime devam etti. Spor bursuyla üniversite okuyan Güner, 2009 yılına kadar Türkiye'yi birçok turnuvada temsil etti. Güner, 2009'da katıldığı dünya şampiyonasından sonra milli takım düzeyinde eskrimi bırakarak, gazetecilik mesleğine yöneldi. Güner, 14 yıl sonra 2023'te milli takıma 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile geri döndü ve 6-9 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil etti. Japonyalı sporcudan ödünç aldığı tekerlekli sandalye ile müsabakaya çıkan Güner, 32'nci oldu. Güner, şimdi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Engelli bireylere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Güner, "Hangi branş olursa olsun engelliler hiç çekinmeden bu branşlarda yer alsın. Bir engelim var ve bunu kabul ederek avantaja çevirmek istiyorum. Engelimiz belki de şansızlığımız değil şansımız olabilir" dedi.