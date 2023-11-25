Milli Eskrimci Nisanur Erbil Genç Kadınlar Kılıç Kategorisinde Birinci Oldu

Eskrimde 2022-2023 sezonunu başarıyla tamamlayan milli sporcu Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Genel Kurulunda genç kadınlar kılıç kategorisi klasman birinciliği dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve Türkiye Eskrim Federasyonu Prof. Dr. Murat Atalı ile Asbaşkanı Müminhan Bilgin'in de katıldığı FIE Genel Kurulu'nda, 20 yaşındaki Nisanur Erbil ödülünü aldı.

Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra Bulgaristan'da gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nı da bronz madalyayla kapatan Nisanur Erbil, sezon boyunca katıldığı diğer uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla genç yaş kategorisini klasman birincisi olarak tamamladı.