Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye'ye 52 yıl sonra kılıç kategorisinde olimpiyat vizesi kazandıran milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda altın madalya hedefliyor.

Lüksemburg'da 26-28 Nisan'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın kılıç kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan 29 yaşındaki sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli eskrimci, aldığı sonuçla 1972'teki Münih Olimpiyat Oyunları'ndan 52 yıl sonra Türkiye'ye bu disiplinde kota kazandırma başarısı gösterdi.

Yıldırım: "Kotayı aldıktan sonra çok rahatladım"

İlk kez katılacağı organizasyonun hazırlıklarını milli takım kamplarında sürdüren Enver Yıldırım, öğrencilerle buluşmak için geldiği Hatay'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, eskrim yapan ağabeylerine özenmesi ve antrenör komşusunun yönlendirmesiyle 9 yaşında sporla tanıştığını söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki derecelerinde ailesi ile antrenörlerinin önemli katkısı olduğunu dile getiren Enver, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.

Milli sporcu, Lüksemburg'dan şampiyonlukla ayrılmasıyla ilk hedefinin gerçekleştiğini belirterek, "Paris vizesini kapmak çok güzel ve mutluluk verici bir duyguydu. Başarıyı elde ettikten sonra çok rahatladım." dedi.

"Altın madalya alacak potansiyelim var"

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek organizasyona yoğunlaştığını ifade eden Enver Yıldırım, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlara en sıkı şekilde hazırlanıyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip, sonuna kadar mücadele vereceğim. Altın madalya alacak potansiyelim var. Bu beni şaşırtmayacaktır. İlk kez katılacak olmam dezavantaj ama en iyi şekilde mücadele ederek en iyi sonucu alacağımdan şüphem yok. O konuda içim çok rahat."

Enver, hedeflerinin Paris ile sınırlı olmadığını, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da mücadele edip madalya kazanmak istediğini sözlerine ekledi.