15 yaşındaki milli dart sporcusu Atasayar'dan önemli başarılar

Milli dart sporcusu Faruk Berkay Atasayar, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ankara doğumlu milli dart sporcusu Faruk Berkay Atasayar elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Dart oynamaya başladığı günden bu yana hızlı bir yükseliş grafiği sergileyen genç sporcu, bugüne kadar Türkiye genelinde farklı organizasyonlarda 13 kez Türkiye şampiyonluğu elde ederek kendi yaş kategorisinin en başarılı sporcularından biri oldu. Atasayar, son olarak 25-31 Ekim tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenen IDF U18 Dünya Şampiyonası'nda da büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu; U18 Bireysel dünya şampiyonu, U18 Duo kategorisi dünya şampiyonu, U18 Open kategorisi dünya üçüncüsü ve U18 Takımlar kategorisi dünya ikincisi ünvanlarını kazandı. Türkiye'de 2024-2025 sezonunda da şampiyonluklarını sürdüren Faruk Berkay Atasayar, özellikle uluslararası platformdaki performansıyla dikkat çekiyor. Genç sporcu, bireysel kategoride dünya şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra çiftlerde dünya şampiyonluğuna, takım halinde ise dünya ikinciliğine ulaşarak çok yönlü yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Uluslararası arenada elde ettiği derecelerle Türkiye'nin dart branşında yükselen yıldızı olarak gösterilen Atasayar, hedefinin dünya sıralamasında daha da yukarı çıkmak olduğunu belirtti.

"İlk katıldığım turnuvada Türkiye 2.'si oldum"

Dart oynamaya 13 yaşında başladığını ve öğretmenin tavsiyesiyle bu branşta ilerlediğini dile getiren Faruk Berkay Atasayar, "Darta 3 senedir devam ediyorum. Ben 7. sınıftayken Sevim öğretmenim tarafından darta başladım. Okul, dart takımı seçimi yapacağı için bütün sınıflardan katılmak isteyen öğrencileri topladı. Ben de eğlencesine katılmak istedim. Dart seçmesinde, öğretmenimizin anlattığı tarafıyla güzel ve başarılı bir şekilde 1. oyuncu olarak takıma seçildim. 1 buçuk, 2 ay çalıştıktan sonra il şampiyonasına hazırlandık. İl şampiyonasında, Ankara 4.'sü olduk. Ankara 4.'sü olduktan sonra yine 1 buçuk, 2 ay boyunca darta heves verdim, çalıştım. Ondan sonra Erdem Bütüner hocamız okulumuza atandı. Dart antrenmanları yapacağını söyledi ve dart branşı açtı. Okulumuzda ben de sürekli olarak dart antrenmanlarına katıldım. Bunun sonucunda Erdem hocam benim yetenekli olduğumu fark etti. İyi oynadığımı fark etti ve Türkiye şampiyonasına davet etti, katıldım. İlk katıldığım turnuvada Türkiye 2.'si oldum. Bunun gibi bir sürü Türkiye şampiyonlukları elde ettim" diye konuştu.

"Dart çok sevdiğim bir spor"

Dart oynamaktan ve turnuvalara katılmaktan dolayı keyif aldığını ve bu oyunun güçlü bir beyin gücü gerektirdiğini vurgulayan Atasayar, "Dart çok sevdiğim bir spor. Beyin koordinasyonuyla birlikte zevk aldığım bir spor. İzlerken, düşünürken çok zevk aldığım bir spor. Antrenman yaparak, videolar izleyerek, dartı hocalarımız tarafından öğrenerek iyi bir sporcu olabilirler. Kesinlikle dart oynasınlar. Çok zevkli ve eğlenceli bir spor olduğunu söylüyorum. Hedefim şu an Dünya Dart Şampiyonası'na (PDC) gitmek. PDC şu an dartın en yüksek kategorisi. Ülkemizden daha giden olmadı. İnşallah gideceğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum, tanışmak istediğimi de buradan söylüyorum. Elini öpmek çok isterim" şeklinde konuştu.

Erdem Tuner: "Onu gördüğümde başarıya ulaşabileceğimizi gözlemlemiştim"

Faruk Berkay Atasayar'ın dart hocası ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Erdem Tuner ise Faruk'un olağanüstü bir tekniği olduğunu ifade ederek, şu cümlelere yer verdi:

"Yaklaşık 7 senedir antrenörlük yapıyorum. Faruk Berkay ile Kahramankazan ilçesinde görevlendirildiğimde tanışmıştık. Onu gördüğümde zaten başarıya ulaşabileceğimizi gözlemlemiştim. Kendisinin atışı, duruşu bir dart sporcusunda olması gereken yetenek vardı. Açık konuşmak gerekirse haylaz bir çocuktu, her çocuk gibi. Ama gözlemlerimiz sonucunda başarıya ulaşabileceğini zaten görmüştük." - ANKARA