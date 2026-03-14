Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi Açıklaması

Adem Asil, Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Asil, hedefinin her zaman altın madalya olduğunu vurguladı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, "Hedefim her zaman altın madalya kazanmak. Bugün bu madalyayı ülkemize getirdiğim için ne mutlu bana. Çok gururluyum." dedi.

Asil, Antalya'da İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde kazandığı altın madalyanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Asil, "Hedefim her zaman altın madalya kazanmak. Bugün bu madalyayı ülkemize getirdiğim için ne mutlu bana. Çok gururluyum. Gerçekten bunun için çok çalışıyorum, hep en iyisi olmak istiyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yarışmanın atmosferi harikaydı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Antalya'nın günden güne cimnastik kenti olmaya başladığını söyledi.

Yarışmaya çok iyi cimnastikçilerin gelmeye başladığını anlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Madalyalarımız altın olmaya başladı. Yarışmanın atmosferi harikaydı. Antalya ve dışından gelen cimnastikseverlere teşekkür ediyorum. Bütün biletleri tükettiler. Bizim adımıza çok mutluluk verici. Organizasyon dünya kupasına evrildikten sonra daha kaliteli sporcular ve daha fazla ülke katılmaya başladı. İnanıyorum bu sayı ve kalite önümüzdeki yıl daha da artacak."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular