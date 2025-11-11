Haberler

Milli Boksörlerimiz 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli boksörlerin 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türk boksunun yükselen başarısını sergilediğini ifade etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli boksörlerin 3'ü altın 6 madalya kazanarak Türk boksunun yükselen grafiğini bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki başarılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin boks branşında 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkelerarası madalya sıralamasında birinci olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Riyad'da ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Oyunlarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza atan milli boksörlerimiz, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etti hem de Türk boksunun yükselen grafiğini bir kez daha dünyaya gösterdi." dedi.

Türk boksunun doğru yolda ilerlediğini kaydeden Hekimoğlu, "Her biri büyük özveriyle hazırlanan sporcularımız, ringde sergiledikleri mücadele ruhuyla bu başarıyı sonuna kadar hak etti. Teknik ekibimizden antrenörlerimize, kulüplerimizden tüm boks camiasına kadar bu başarının mimarı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki, Türk boksu doğru yolda ilerliyor. Hedefimiz, uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmek ve bayrağımızı her organizasyonda zirveye taşımaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Haberler.com
