Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, Roland-Garros'ta Çinli Yuan Chang ile altın madalya maçına çıktı. Akbaş, mağlup olduğu maçta gümüş madalya kazandı.

Yarı finalde Güney Koreli Aeji İm'i 3-2 yenerek adını finale yazdıran milli sporcu, altın madalya maçında Çinli Yuan Chang ile karşılaştı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, zorlu geçen final müsabakasında Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

24 Haziran 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı. 4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014'te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.

HATİCE AKBAŞ DİĞER BAŞARILARI