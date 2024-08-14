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Milli boksör Hatice Akbaş Malatya'da coşku ile karşılandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşku ile karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo kadınlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşku ile karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang'a finalde elenerek gümüş madalya kazandı. Roland-Garros'ta gerçekleştirilen madalya töreni sonrası Türkiye'ye dönen milli boksör Hatice Akbaş memleketi Malatya'da coşku ile karşılandı. Malatya Havalimanı'nda Vali Yardımcısı, Reşit Özer Özdemir, MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, bazı kurum müdürleri, annesi İlkay Akbaş ile yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havalimanında konuşan milli boksör Hatice Akbaş, altın madalyayı kazanmayı çok istediğini ama gümüş madalya aldığı için de gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. İlk olimpiyatında gümüş madalya kazanıp evine eli boş dönmediği için mutlu olduğunu ifade eden Akbaş, "Çok emek verdik, çok çalıştık. Karışıklığını aldığımı düşünüyorum. Altın madalyayı istiyordum tabii ama final heyecanını yönetemedim. Babamla birlikte çok mücadele verdik. Allah bize gümüş madalyayı nasip etti çok mutluyuz. Şimdi madalyamın keyfini çıkaracağım. Şampiyonluklarım oldu ama hiç memleketimden ayrılmadım. Burayı seviyorum ve Malatyalılar da bizi çok destekliyor. Ben böyle küçük bir ilçeden giderek olimpiyat finali oynadım. Demek ki küçük yerlerden de başarı gelebiliyormuş. Bunu da kanıtlamış oldum. Şu an gümüş madalya aldık ama 2028 olimpiyatlarında tabi ki altın madalya istiyoruz. Umarım 2028'de Los Angeles'ta altın madalya kazanırım" şeklinde konuştu.

Akbaş, havalimanı dışında davul zurna ve Türk bayrakları ile karşılanarak üstü açık otobüs ile şehir turu da yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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